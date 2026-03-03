Новости
Звездная ростовчанка Виктория Лопырева уехала в другой эмират из-за взрывов в ОАЭ

Модель из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева уехала в другой эмират из-за взрывов в ОАЭ. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Знаменитость более пяти лет наслаждалась спокойной жизнью в столице ОАЭ вместе с сыном. Все эти годы она активно показывала свою жизнь в Дубае, но теперь ситуация изменилась.

Из-за военных действий на востоке спокойная жизнь в Дубае оказалась под угрозой. Тегеран ответил США с Израилем атаками по их военным базам. В итоге ракеты упали, в том числе, на территории ОАЭ.

В своем блоге Лопырева рассказала, что в Дубае произошло несколько взрывов. Чтобы обезопасить себя и сына, она решила сменить эмират.

Кроме того, модель поделилась правилами по сбору тревожного чемоданчика. По ее мнению, помимо документов, воды, лекарств и сменной одежды, главное в кризисной ситуации — сохранять хладнокровие и способность мыслить здраво.
Фото: соцсети
