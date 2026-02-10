В Ростовской области в двух поселениях назначены временно исполняющие обязанности глав
В Ростовской области назначены временно исполняющие обязанности глав двух поселений. Соответствующие документы появились на сайте регионального правительства.
Врио главы Рыбасовского сельского поселения назначили Алексея Неберикутина. Он сменил на должности председателя Собрания депутатов – главу Рыбасовского сельского поселения Лилию Краснокутскую, которая досрочно сложила свои полномочия. Неберикутин приступил к исполнению своих обязанностей с 7 февраля.
Кроме того, временно исполняющим обязанности главы Кашарского сельского поселения стал Владимир Иванов. Досрочно сложил полномочия председатель Собрания депутатов – глава Кашарского сельского поселения Александр Шевцов. Иванов приступил к своим обязанностям с 6 февраля.