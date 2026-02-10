Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в двух поселениях назначены временно исполняющие обязанности глав

В Ростовской области в двух поселениях назначены временно исполняющие обязанности глав
В Ростовской области назначены временно исполняющие обязанности глав двух поселений. Соответствующие документы появились на сайте регионального правительства.

Врио главы Рыбасовского сельского поселения назначили Алексея Неберикутина. Он сменил на должности председателя Собрания депутатов – главу Рыбасовского сельского поселения Лилию Краснокутскую, которая досрочно сложила свои полномочия. Неберикутин приступил к исполнению своих обязанностей с 7 февраля.

Кроме того, временно исполняющим обязанности главы Кашарского сельского поселения стал Владимир Иванов. Досрочно сложил полномочия председатель Собрания депутатов – глава Кашарского сельского поселения Александр Шевцов. Иванов приступил к своим обязанностям с 6 февраля.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика