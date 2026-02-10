В Ростовской области в двух поселениях назначены временно исполняющие обязанности глав

Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области назначены временно исполняющие обязанности глав двух поселений. Соответствующие документы появились на сайте регионального правительства.Врио главы Рыбасовского сельского поселения назначили Алексея Неберикутина. Он сменил на должности председателя Собрания депутатов – главу Рыбасовского сельского поселения Лилию Краснокутскую, которая досрочно сложила свои полномочия. Неберикутин приступил к исполнению своих обязанностей с 7 февраля.Кроме того, временно исполняющим обязанности главы Кашарского сельского поселения стал Владимир Иванов. Досрочно сложил полномочия председатель Собрания депутатов – глава Кашарского сельского поселения Александр Шевцов. Иванов приступил к своим обязанностям с 6 февраля.