В Кагальницком районе Ростовской области назначили врио главы района

В Кагальницком районе Ростовской области произошли кадровые перестановки. На должность временно исполняющего обязанности главы района назначен Иван Наплеков, главный врач ЦРБ Кагальницкого района, занимающий этот пост с 2015 года. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Назначение Наплекова последовало за одновременной отставкой двух ключевых фигур районной власти. В начале декабря свой пост по собственному желанию покинул Роман Михайловский, председатель Собрания депутатов и глава Кагальницкого района. Михайловский также занимал должность начальника юротдела Агрофирмы "Новобатайская" и являлся депутатом двух уровней – Новобатайского сельского поселения и районного Собрания депутатов. Его отставка была официально оформлена 16 декабря.

Помимо Михайловского, в отставку по собственному желанию подал и глава администрации Кагальницкого района, Владимир Бартеньев, указавший причиной переход на новое место работы.

Иван Наплеков будет исполнять обязанности главы Кагальницкого района до момента избрания нового руководителя. Ситуация в районе находится под пристальным вниманием областной власти.
