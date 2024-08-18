В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали два несовершеннолетних пассажира

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Морозовском районе на трассе Морозовск — Цимлянск — Волгодонск в ДТП пострадали две несовершеннолетних. Происшествие случилось 18 августа около 7:30.По предварительным данным, 18-летняя девушка на автомобиле «Хендай Акцент» ехала по обочине трассы. В какой-то момент она потеряла управление и съехала в кювет. В результате чего машина перевернулась.На кадрах видно, что автомобиль сильно поврежден: крыша смята, стекла выбиты.В результате аварии 15-летняя и 13-летняя пассажирки пострадали. Их доставили в больницу.Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.