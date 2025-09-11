Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Ростовской области

Фото: региональная госавтоинспекция

В Ростовской области в Неклиновском районе произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний мотоциклист. Авария случилась 10 сентября в селе Троицком.Предварительно установлено, что 67-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21074" двигался по улице Ленина. Во время поворота направо он не уступил дорогу мотоциклисту, что привело к столкновению.Как уточнили в областной Госавтоинспекции, в результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.