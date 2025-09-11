Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Ростовской области

Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в Неклиновском районе произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний мотоциклист. Авария случилась 10 сентября в селе Троицком.

Предварительно установлено, что 67-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21074" двигался по улице Ленина. Во время поворота направо он не уступил дорогу мотоциклисту, что привело к столкновению.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, в результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.
Фото: региональная госавтоинспекция
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.