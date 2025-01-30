В Ростовской области в ДТП погиб 53-летний водитель на легковушке

Фото: Госавтоинспекция РО

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск в Ростовской области водитель легковушки погиб в ДТП. Происшествие случилось утром 30 января.По предварительным данным, около 07:40 по автодороге двигался 53-летний мужчина за рулем «Лады Гранты». Автомобилист не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. Легковушка опрокинулась на бок.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что от полученных травм водитель погиб до приезда скорой помощи.