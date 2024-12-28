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В ДТП в Ростовской области погиб 38-летний автомобилист

В ДТП в Ростовской области погиб 38-летний автомобилист
В результате аварии на дороге в Ростовской области погиб мужчина. Авария произошла 28 декабря около 9:00.

38-летний водитель «Рено Дастер» двигался по трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». По предварительным данным, автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ман», за рулём которого был мужчина 41 года. В результате столкновения обе машины съехали с трассы.

По данным ГАИ Ростовской области Водитель «Рено» скончался до приезда скорой помощи.
Фото: ГАИ РО
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