В ДТП в Ростовской области погиб 38-летний автомобилист

Фото: ГАИ РО

В результате аварии на дороге в Ростовской области погиб мужчина. Авария произошла 28 декабря около 9:00.38-летний водитель «Рено Дастер» двигался по трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». По предварительным данным, автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ман», за рулём которого был мужчина 41 года. В результате столкновения обе машины съехали с трассы.По данным ГАИ Ростовской области Водитель «Рено» скончался до приезда скорой помощи.