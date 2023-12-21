В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются туман и гололед

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области туман и гололед прогнозируют в ближайшие сутки. Об этом 21 декабря сообщили донские спасатели.В этот период столбики термометров достигнут +2…+10 градусов днем и 0…+5 градусов - ночью. В северных муниципалитетах стоит ожидать похолодание до -3 градусов. Непогода будет в Шолоховском, Боковском, Верхнедонском и Чертковском районах.В течение всего дня местами по региону прольет дождь. Из-за перепада температур ночью и утром на дорогах появится корка льда, а в некоторых муниципалитетах - туман. Юго-западный и южный ветер достигнет 14 метров в секунду.