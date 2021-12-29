В ближайшие сутки в Ростовской области ожидаются туман и гололед

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В течение ближайших суток в Ростовской области прогнозируют туман и гололед. О погоде сообщили донские синоптики.6 января в регионе пройдет небольшой дождь. Утром воздух прогреется до +7 градусов, а в южных муниципалитетах - даже до +14. Однако к вечеру похолодает до +2...-1 градуса. В северных городах и районах ожидаются заморозки до -4 градусов. Поэтому дороги превратятся в настоящие катки. Ситуацию усугубит туман, который ухудшит видимость, и ветер до 50 километров в час (14 метров в секунду).В связи с этим возможны падения массивных веток, а также рекламных щитов. Водителям рекомендуется не лихачить и парковать свои машины под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.