Фото: Поисковый отряд "Юг".

В Ростовской области уже неделю ищут пропавшего Алексея Щербакова. 37-летний житель Обливского района не выходит на связь с близкими с 21 января.Алексей проживает в хуторе Сиволобове. До него не смогли дозвониться родные, а дома его не оказалось. Тогда родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Ориентировку разместили в соцсетях.Пропавшему мужчине на вид - около 40 лет, он худощавого телосложения, его рост - 190 сантиметров. У Алексея короткие темно-русые волосы. Может иметь щетину. В какой одежде дончанин ушел из дома, неизвестно.Если вы что-то знаете о местонахождении Алексея, позвоните по номерам: 8-800-550-10-54 или 112.