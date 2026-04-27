В Ростовской области ККС прекратила полномочия пяти судей

Фото: Donday

На заседании квалификационной коллегии судей (ККС) Ростовской области 24 апреля было принято решение о прекращении судейских полномочий пяти служителей Фемиды. Коллегия удовлетворила заявления об отставке судей из Багаевского, Шахтинского, Сальского районных и городских судов, а также Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону.Судьи, прекратившие полномочия:Петр Кныр – мировой судья судебного участка № 2 Багаевского судебного района. За годы службы он неоднократно избирался на эту должность, занимая её в течение нескольких сроков, включая последний десятилетний.Елена Василенко – судья Шахтинского городского суда. Начав карьеру юрисконсультом в 1989 году, она нашла своё призвание в судебной системе, став мировым судьей в 2001 году и переизбираясь на эту должность до 2020 года.Лариса Разина – судья Сальского районного суда. Ее путь в юстиции начался с должности мирового судьи в 2004 году, а в 2009 году она была назначена судьей Сальского городского суда без ограничения срока полномочий.Инна Владимирова – судья Советского районного суда города Ростова-на-Дону. До назначения на судейскую должность в 2015 году Инна Владимирова занимала руководящие посты в отделах Ростовского областного суда.Илона Соколова – судья Железнодорожного районного суда города Ростова-на-Дону. Была назначена на должность в 2012 году, после чего взяла трехлетний отпуск по уходу за ребенком, возобновив свою деятельность в апреле 2017 года.Кроме того, на заседании ККС рассматривался вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности мирового судьи участка № 4 Советского судебного района Ростова-на-Дону Оксаны Синьковой.По решению коллегии за совершенный дисциплинарный проступок к ней применено взыскание в виде замечания. Подробности инцидента не были раскрыты.