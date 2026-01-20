В Ростове из-за снегопада и морозов вырос спрос на прикуривание авто

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону из-за снегопада и сильных морозов вырос спрос на прикуривание авто. Актуальную статистику публикуют специалисты Авито.Неблагоприятная погода наблюдается в донском регионе с середины января. Температура воздуха в последнюю неделю достигла -10…-16 градусов. Дороги замело большим количеством осадков. На дорогах сразу появились 10-бальные пробки.В последние дни наблюдается повышение спроса на автоуслуги в донской столице. Спросом пользуются услуги по буксировке, отогреву, выездному шиномонтажу и другие.Спрос на помощь водителям на дороге в первые 10 дней вырос на 28% (в сравнении с прошлым годом). Заметнее всего спрос увеличился на прикуривание авто — в два раза. Также вырос спрос на замену аккумулятора — на 30%.Интерес на буксировку в среднем увеличился на 21% за год. Затем следует зарядка аккумулятора — спрос вырос на 20%. Увеличился спрос на доставку топлива в дороге — на 3%.