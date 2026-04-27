Уголовное дело по зверскому убийству 20-летней давности в Волгодонске направили в суд. Жуткая история произошла в декабре 2004 года на проспекте Строителей.Утром на территории одного из детских садов было обнаружено тело молодой женщины. Следствие установило, что девушка стала жертвой насилия, а затем была жестоко убита. Несмотря на активные поиски, личность преступника тогда установить не удалось, и расследование было приостановлено.Новая надежда на справедливость появилась благодаря повторной экспертизе биологических следов, обнаруженных на месте преступления. Современные методы позволили идентифицировать убийцу. Им оказался 46-летний житель Волгодонского района, который, по данным источников, в последнее время не имел постоянной работы. Подозреваемый был задержан по месту жительства.На допросе мужчина признался в содеянном, подробно описав обстоятельства преступления. По его словам, в ту роковую ночь, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он решил познакомиться с проходившей мимо девушкой. После отказа он напал на нее, совершив изнасилование.Желая избежать наказания за содеянное, преступник принял решение убить свою жертву. Он похитил из кармана девушки 50 рублей, сапоги, серьги и ключ, а затем сбыл украденное на местном рынке.В настоящее время обвиняемый находится под стражей в СИЗО. Следственный комитет по Ростовской области направил в суд уголовное дело с обвинительным заключением.Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенном с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием». В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.