Уголовное дело по зверскому убийству 20-летней давности в Волгодонске направили в суд. Жуткая история произошла в декабре 2004 года на проспекте Строителей.
Утром на территории одного из детских садов было обнаружено тело молодой женщины. Следствие установило, что девушка стала жертвой насилия, а затем была жестоко убита. Несмотря на активные поиски, личность преступника тогда установить не удалось, и расследование было приостановлено.
Новая надежда на справедливость появилась благодаря повторной экспертизе биологических следов, обнаруженных на месте преступления. Современные методы позволили идентифицировать убийцу. Им оказался 46-летний житель Волгодонского района, который, по данным источников, в последнее время не имел постоянной работы. Подозреваемый был задержан по месту жительства.
На допросе мужчина признался в содеянном, подробно описав обстоятельства преступления. По его словам, в ту роковую ночь, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он решил познакомиться с проходившей мимо девушкой. После отказа он напал на нее, совершив изнасилование.
Желая избежать наказания за содеянное, преступник принял решение убить свою жертву. Он похитил из кармана девушки 50 рублей, сапоги, серьги и ключ, а затем сбыл украденное на местном рынке.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей в СИЗО. Следственный комитет по Ростовской области направил в суд уголовное дело с обвинительным заключением.
Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенном с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием». В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.