В Ростовской области собралась гигантская пробка из-за опрокидывания грузовика

В Ростовской области на трассе опрокинулся грузовик. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».ДТП случилось на 941-м километре трассы в направлении на север. Предварительно, произошло опрокидывание грузовика. Всего протяженность пробки достигает 10 километров.Пробку можно объехать: на 940-м километре в сторону Белой Калитвы, далее - на 328-м километре а/д «Р-260», через п. Репная, далее - через поселок Нижнеговейный выезд на а/д М-4 «Дон» на 932-м километре. В южном направлении: съезд на 932-м километре, на 938-м километре на а/д «Р-260» в направлении Донецка, далее свернуть на 363-м километре «Р-260» в поселок Волченский, далее - через поселки Углеродовский, Лиховской, выезд на а/д М-4 «Дон» на 945-м километре.