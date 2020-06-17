Среди новых заболевших коронавирусом в Ростовской области 19 детей
В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 139 человек. Из них 19 – дети.
Маленькие пациенты составляют 13,7% от общего числа новых зарегистрированных заболевших. Большинство пациентов находятся в возрасте от 46 до 65 лет. Таковых 57.
На возрастную категорию от 18 до 45 приходится 37,4% заболевших. Это 52 пациента из 139.
В возрасте от 66 до 79 лет – шесть больных, старше 80 лет – пять.
По данным на 19 июня, в Ростовской области зарегистрировано 8236 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки от заболевания скончались четыре человека, выздоровели 352 пациента. За весь период в области выздоровели 3878 заболевших.