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Среди новых заболевших коронавирусом в Ростовской области 19 детей

Среди новых заболевших коронавирусом в Ростовской области 19 детей
В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 139 человек. Из них 19 – дети.

Маленькие пациенты составляют 13,7% от общего числа новых зарегистрированных заболевших. Большинство пациентов находятся в возрасте от 46 до 65 лет. Таковых 57.

На возрастную категорию от 18 до 45 приходится 37,4% заболевших. Это 52 пациента из 139.

В возрасте от 66 до 79 лет – шесть больных, старше 80 лет – пять.

По данным на 19 июня, в Ростовской области зарегистрировано 8236 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки от заболевания скончались четыре человека, выздоровели 352 пациента. За весь период в области выздоровели 3878 заболевших.

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