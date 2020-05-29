В Ростовской области более половины заболевших коронавирусом - жители городов
На Дону более половины случаев заболевания коронавирусом приходится на жителей городов. Об этом сообщил главный санитарный врач Евгений Ковалев. Речь об эпидемиологической ситуации в регионе шла на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции.
По данным руководителя донского управления Роспотребнадзора, доля городского населения среди заболевших составляет 53%. Темп прироста инфицированных в городских округах равен 30%. В то время как в районах рост за неделю составляет 20%.
- Это последствия массового выхода людей на улицу без соблюдения социальной дистанции и игнорирования масочного режима, что характерно именно для городов в последние две недели, - добавил Ковалев.
Среди территорий с наибольшим приростом заболевших – Ростов (375 человек за неделю), Зверево, Сальск и Сальский район, Шахты, Белая Калитва и Белокалитвинский район, Мясниковский район
- Только в этих территориях зарегистрировано 773 заболевших, что составляет половину от всей недельной численности, - отметил глава Роспотребнадзора. – Таким образом, сегодняшнюю ситуацию в регионе определяет ситуация в городах.
По словам Евгения Ковалева, колебания заболевания вызывают территории, которые поставляют биоматериал для тестирования нерегулярно.
- Как говорится, то густо, то пусто. То не везут по 3-4 дня, то привезут сразу большой объём проб. С этой задачей на прошлой неделе не справились Кашарский, Мартыновский, Цимлянский районы и Весёловский, Обливский, Шолоховский, Семикаракорский, Тацинский на этой неделе.
Добавим, что согласно озвученным данным, наблюдается рост количества бессимптомных пациентов. На их долю приходится 62% случаев.
Наибольшее количество заболевших приходится на возрастную категорию 30 – 49 лет (34%), 50 – 65 лет - 30%, старше 65 лет – 15%, дети – 8% и подростки – 1,5%. Напомним, всего в Ростовской области, по данным на 2 июня, число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек.