Ракетную опасность объявили днем 1 июня по всей Ростовской области

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Днем первого июня по всей Ростовской области была объявлена опасность ракетного удара. Экстренное предупреждение было направлено населению региона системой оповещения о чрезвычайных ситуациях.Жителям Ростова рекомендовано укрыться в бомбоубежищах или подвалах, держась подальше от окон.Стоит отметить, что примерно за полчаса до этого аналогичное предупреждение о возможной атаке дронов было объявлено в Миллеровском районе Ростовской области.