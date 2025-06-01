Ракетную опасность объявили днем 1 июня по всей Ростовской области
Днем первого июня по всей Ростовской области была объявлена опасность ракетного удара. Экстренное предупреждение было направлено населению региона системой оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Жителям Ростова рекомендовано укрыться в бомбоубежищах или подвалах, держась подальше от окон.
Стоит отметить, что примерно за полчаса до этого аналогичное предупреждение о возможной атаке дронов было объявлено в Миллеровском районе Ростовской области.