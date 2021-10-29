В Ростовской области уточнили ограничения для общепита в гостиницах

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В Ростовской области уточнили ограничения для заведений общепита, расположенных на территории гостиниц. Новые изменения в постановление утвердил губернатор региона Василий Голубев 2 ноября после заседания штаба по борьбе с коронавирусом.Теперь различные кафе и рестораны смогут обслуживать у себя постояльцев и своих работников, однако для других посетителей приобрести еду можно будет только навынос или заказать доставку.Новые правила работы вступают в силу уже 3 ноября. Они позволят гостиничному бизнесу продолжать зарабатывать, а также сделают комфортнее пребывание самих гостей города.