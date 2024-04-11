В Ростовской области у электрички Лихая-Глубокая появится новая остановка

Фото: Ростов.Ру

В Ростовской области у электрички сообщением Лихая-Глубокая появится новая остановка. Об этом рассказали в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.С 14 апреля машинист состава №6355 начнет забирать пассажиров на остановочном пункте 1045 километр. Он находится в микрорайоне Октябрьский города Каменска-Шахтинского.Из-за нововведения расписание транспорта немного изменится. Электричка будет отправляться со станции Лихой на две минуты раньше обычного — в 14:45.На новой остановке пассажиры окажутся в 14:59. Затем пригородный поезд проследует согласно своему обычному графику.