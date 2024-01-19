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У электрички Ростов – Лихая с 22 января появится новая остановка

У электрички Ростов – Лихая с 22 января появится новая остановка
У электрички № 6667 Ростов – Лихая с 22 января появится новая остановка. Информацию об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Теперь транспорт будет высаживать и забирать пассажиров на станции Питомник (поселок Рябиновка Красносулинского района).
Пригородный поезд в связи с изменениями поменяет расписание. Отправляться состав из Ростова будет в 18:34. На станцию Питомник электричка прибудет в 20:52. После этого график сдвинется на две минуты. Пассажиры прибудут в Лихую к 22:02.

Местным жителям следует учитывать изменения и заранее планировать свои маршруты.
Фото: Rostov.ru
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