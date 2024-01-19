У электрички Ростов – Лихая с 22 января появится новая остановка

Фото: Rostov.ru

У электрички № 6667 Ростов – Лихая с 22 января появится новая остановка. Информацию об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.Теперь транспорт будет высаживать и забирать пассажиров на станции Питомник (поселок Рябиновка Красносулинского района).Пригородный поезд в связи с изменениями поменяет расписание. Отправляться состав из Ростова будет в 18:34. На станцию Питомник электричка прибудет в 20:52. После этого график сдвинется на две минуты. Пассажиры прибудут в Лихую к 22:02.Местным жителям следует учитывать изменения и заранее планировать свои маршруты.