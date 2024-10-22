В Ростовской области осудили мужчину, который зарезал своего знакомого саблей

Фото: СУ СК по Ростовской области

В Новочеркасске в Ростовской области суд вынес приговор 51-летнему мужчине, который зарезал казачьей шашкой своего приятеля. Информацию об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 22 октября.Страшная трагедия произошла еще 9 марта 2024 года на улице Фрунзе. Мужчина пришел домой к своему знакомому и его сожительнице. Они отдыхали и распивали спиртные напитки. Но неожиданно между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта один из них вышел из себя и порыве гнева схватил казачью саблю. Мужчина просто зарубил приятеля. От полученных травм он скончался на месте. Травмы получила и его сожительница. Подсудимый ударил ее в живот. К счастью, женщине вовремя оказали медицинскую помощь, и ее удалось спасти.На 51-летнего жителя Новочеркасске завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Оказалось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строго режима. Также в качестве дополнительного наказания ему назначали два года лишения свободы.