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Суд обязал администрацию Таганрога отремонтировать аварийный водопровод на улице Восточной

Суд обязал администрацию Таганрога отремонтировать аварийный водопровод на улице Восточной
В Ростовской области суд 14 мая обязал администрацию Таганрога отремонтировать аварийный водопровод. Причиной разбирательств стало ужасное состояние участка водопроводной сети на улице Восточной.

Качество труб в городе оставляет желать лучшего уже долгое время. Из-за постоянных прорывов тысячи жителей вынуждены сутками оставаться без воды.

Суд обязал администрацию Таганрога заменить аварийный участок водопроводной сети от переулка Зеленого до переулка Сквозного.

В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что решение еще в законную силу не вступило.

Жители приморского города уже не первый год жалуются на водопроводные сети. В Таганроге почти ежедневно случается по несколько аварий.

Качество подземных коммуникаций в Таганроге не только создаёт множество проблем для жителей, но и буквально уносит жизни. Напомним, что во время ремонта канализационного коллектора 22 апреля произошло отравление газом двух рабочих. Один из них погиб на месте, а другого доставили в больницу.
Фото: администрация Таганрога
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