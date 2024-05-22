Суд обязал администрацию Таганрога отремонтировать аварийный водопровод на улице Восточной

Фото: администрация Таганрога

В Ростовской области суд 14 мая обязал администрацию Таганрога отремонтировать аварийный водопровод. Причиной разбирательств стало ужасное состояние участка водопроводной сети на улице Восточной.Качество труб в городе оставляет желать лучшего уже долгое время. Из-за постоянных прорывов тысячи жителей вынуждены сутками оставаться без воды.Суд обязал администрацию Таганрога заменить аварийный участок водопроводной сети от переулка Зеленого до переулка Сквозного.В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что решение еще в законную силу не вступило.Жители приморского города уже не первый год жалуются на водопроводные сети. В Таганроге почти ежедневно случается по несколько аварий.Качество подземных коммуникаций в Таганроге не только создаёт множество проблем для жителей, но и буквально уносит жизни. Напомним, что во время ремонта канализационного коллектора 22 апреля произошло отравление газом двух рабочих. Один из них погиб на месте, а другого доставили в больницу.