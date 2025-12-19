Дикая вонь и потоки канализации уже неделю мешают жить ростовчанам на Заводской
Жители дома № 1/38 по улице Заводской в Ростове-на-Дону столкнулись с серьезной коммунальной проблемой: уже неделю их двор затоплен канализационными водами. В редакцию DonDay обратились местные жители, уставшие от зловония и антисанитарии.
По словам ростовчан, прорыв канализации превратил придомовую территорию в настоящую "фекальную реку". Отходы, в том числе туалетная бумага, плавают прямо во дворе, затрудняя передвижение жителей и транспорта. Помимо очевидного дискомфорта, создается крайне неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, что вызывает серьезные опасения за здоровье людей.
Жители неоднократно обращались в соответствующие коммунальные службы, однако за неделю проблема так и не была решена. Жалобы остаются без внимания, а прорыв продолжает отравлять жизнь горожан. Люди вынуждены круглосуточно дышать зловонием, что не может не сказываться на их самочувствии.