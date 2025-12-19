Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Военведе в Ростове произошел пожар в квартире многоэтажного дома

На Военведе в Ростове произошел пожар в квартире многоэтажного дома
На Военведе в Ростове произошел пожар в квартире многоэтажного дома. ЧП случилось 19 декабря на улице Таганрогская.

По словам горожан, на место прибыли пожарные. Возгорание ликвидировали.

О пострадавших не сообщается.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.