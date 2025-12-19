В Ростове перед Новым годом увеличился спрос на передержку животных

- Рост продаж во многом связан с предновогодним ажиотажем. В этот период ростовчане традиционно готовятся к празднику и приобретают подарки не только для родных и близких, но и для своих питомцев. Домашние животные все чаще воспринимаются как члены семьи, поэтому владельцы стремятся порадовать их новыми игрушками, одеждой и аксессуарами, создавая для них праздничное настроение к Новому году, - объяснили статисты Авито.

Фото: Нейросеть

В Ростове на новогодние праздники увеличился спрос на передержку животных. Это связано с тем, что многие люди планируют на длительных выходных поездки за город или за границу. На время своего отсутствия они начинают искать для своих питомцев места для передержки или зоогостиницы. Интерес к подобным услугам увеличился на 36%, а число объявлений - на 9%. Вдобавок в этот период зафиксирован рост спроса и предложения на услуги зоонянь и догситтеров.Также в зимнее время людей интересует зоосервис для рыбок. Профессионалов по кормлению водных питомцев и чистке аквариумов стали искать на 38% активнее. А предложения по этим услугам возросли на 20%.Присмотр требуется и птицам. Интерес к специалистам в этом направлении увеличился на 23%, а предложения по этим видам услуг - на 11%.Помимо этого, у жителей Ростова на 9% вырос интерес к уходу за экзотическими животными.Обратим внимание, что перед новогодним периодом горожане стали чаще приобретать разные вещи для своих питомцев. Заметнее всего выросли продажи одежды для кошек - на 60%. Поводки жители города приобретали на 40% активнее. После идет интерес к кормушкам, игрушкам для собак, домикам и лежанкам. Вероятнее всего это связано с наступлением холодов.