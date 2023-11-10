В Ростове стоимость проезда в общественном транспорте за пять лет выросла на 42%

Фото: Rostov.ru

За пять лет стоимость проезда в общественном транспорте Ростова трижды повышали. В последний раз тариф меняли в ноябре 2022 года. Тогда увеличили стоимость поездок в электротранспорте на 20% - пять рублей. Вместо 23 рублей пассажирам трамваев и троллейбусов пришлось заплатить 28 рублей.Цены на проезд в автобусах и маршрутках повысили в ноябре 2021-го. С тех пор оплачивая наличными стали брать 32 рубля, а безналичными – 30. До этого стоимость увеличивали в августе 2019 года ( до 26 и 23 рублей). А в предыдущие два года стоимость была 24 и 20 рублей. До августа 2017-го пассажиры платили 19 рублей.В сравнении с 2018 годом (цена была 24 и 20 рублей), рост стоимости поездок составил 33% при оплате наличными (на восемь рублей больше) и на 50% (на 10 рублей) при оплате картой. Прирост достиг около 41,7 %.Несмотря на то, что стоимость проезда увеличилась, Ростов все еще не стал рекордсменом в этой области. Так, в Сальске с 13 ноября цена составит 50 рублей. Сейчас местные жители тратят на поездку 32 рубля (это на 18 рублей меньше). В Шахтах цены повысили на три рубля- с 32 до 35. Там тариф поменяется с 15 ноября. Стоимость проезда в таганроге составит 37 рублей за наличные и 35 за безнал. В Новочеркасске цена возрастет до 35 рублей.Среди столиц регионов ЮФО Ростов-на-Дону занимает вторую строчку. На первом – Краснодар. В солнечном городе цену на проезд подняли до 40 рублей.Наравне с донской столицей стоит Волгоград (цена 32 рубля при оплате наличкой и 30 рублей по карте). Чуть меньше в Астрахани (31 рубль), Крыму и Севастополе (по 30 рублей). В Адыгее проезд в автобусе малого класса стоит 30 рублей, а в микроавтобусе – 25. Дешевле всего ездить в Калмыкии. В Элисте стоимость поездки – 17 рублей наличными и 15 рублей по карте.