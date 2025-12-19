В Ростове проезд в общественном транспорте изменится с 25 декабря
В Ростове стоимость проезда в общественном транспорте изменится с 25 декабря. Сообщат местные власти.
Документ постановления прошел все необходимые инстанции. Со следующей рабочей недели тариф на проезд составит:41 рубль — при оплате транспортной картой; 44 рубля — при оплате банковской картой; 48 рублей — при оплате наличными.
Как рассказал директор дептранса Константин Лашенко, причиной подняя стоимость объясняется затрами на перевозку.