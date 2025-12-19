Ростовская областная больница ищет патологоанатомов для вскрытия более 300 тел

Фото: соцсети

Ростовская областная клиническая больница объявила тендер на поиск патологоанатомов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.Тендер был опубликован 19 декабря. Больница ищет специалистов, которые будут проводить вскрытия. Патологоанатомам предстоит обследовать около 330 тел до конца 2026 года. За каждое вскрытие они получат около 9,7 тысячи рублей. Общая сумма выплат составит более 3,2 миллиона рублей.Патолого-анатомические исследования включают изучение внутренних органов и тканей умерших людей, новорожденных, мертворожденных и плодов.Подать заявку на участие в тендере можно до 29 декабря. Победителя объявят уже 30 декабря. С ним заключат контракт на 3,2 миллиона рублей, которые будут выделены из бюджета больницы.