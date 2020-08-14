В Ростовской области большинство заразившихся коронавирусом за последние сутки — это граждане от 46 лет

В донском регионе граждане от 46 лет составляют большинство заразившихся коронавирусом за последние сутки. О данных на 18 августа сообщили в правительстве Ростовской области.Новыми инфицированными опасным вирусом стали 128 человек, из которых 24,2% - это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 44,5% - от 46 до 65 лет, 22,7% - от 66 до 79 лет. Детей среди заразившихся за прошедшие 24 часа - всего 3,1%, граждан старше 80 лет - 3,1%.За весь период пандемии на территории Ростовской области коронавирус подхватил 15 251 человек. Жертвами опасного вируса стали 293 пациента, включая пятерых умерших за последние сутки.