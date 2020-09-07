В Ростовской области среди новых инфицированных COVID-19 выявлены 13 человек старше 80 лет

Среди новых инфицированных вирусом COVID-19 на территории Ростовской области зафиксированы 13 человек старше 80 лет. Они составляют 8,5% заразившихся за последние сутки. О данных на 9 сентября сообщает правительство донского региона.Так, граждане в возрасте от 18 до 45 лет составляют 28,8% от числа новых подхвативших опасный вирус, от 46 до 65 лет — 41,2%, от 66 до 79 лет — 18,9%. Кроме того, коронавирус выявили у четырех детей — 2,6%. Всего за минувшие 24 часа положительные результаты тестов на наличие COVID-19 получили 153 человека.Всего в донском регионе количество заразившихся коронавирусом достигло 18 236 жителей. Скончались 383 инфицированных пациента.