Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

До середины октября продлили режим ограничения пребывания в лесах Ростовской области

До середины октября продлили режим ограничения пребывания в лесах Ростовской области
В Ростовской области продлили ограничение на пребывание в лесах. Это связано с пожароопасной обстановкой в регионе, сообщает минприроды донского края.

Как минимум до 15 октября запрещен отдых и пребывание в лесах Ростовской области. Ограничение распространяется и на въезд на территорию лесных участков машин, за исключением транспортных средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийных и патрульных групп муниципальных образований.

Стоит напомнить, что преимущественно виновником крупных ландшафтных пожаров является человек. Отдыхая в лесу, люди бросают непотушенные окурки, жгут костры и сухую листву. Все это может спровоцировать непроправимые последствия. За последние несколько лет в Ростовской области выгорела не одна тысяча гектаров леса, погибли сотни животных, пострадали хозяйства людей, живущих вблизи лесов.

Если вы заметили дым в лесу, срочно позвоните по номеру: 8-800-100-94-00 (прямая линия лесной охраны).
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.