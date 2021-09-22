До середины октября продлили режим ограничения пребывания в лесах Ростовской области

В Ростовской области продлили ограничение на пребывание в лесах. Это связано с пожароопасной обстановкой в регионе, сообщает минприроды донского края.Как минимум до 15 октября запрещен отдых и пребывание в лесах Ростовской области. Ограничение распространяется и на въезд на территорию лесных участков машин, за исключением транспортных средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийных и патрульных групп муниципальных образований.Стоит напомнить, что преимущественно виновником крупных ландшафтных пожаров является человек. Отдыхая в лесу, люди бросают непотушенные окурки, жгут костры и сухую листву. Все это может спровоцировать непроправимые последствия. За последние несколько лет в Ростовской области выгорела не одна тысяча гектаров леса, погибли сотни животных, пострадали хозяйства людей, живущих вблизи лесов.Если вы заметили дым в лесу, срочно позвоните по номеру: 8-800-100-94-00 (прямая линия лесной охраны).