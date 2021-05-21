В Ростовской области снова повысился показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Правительство региона. За минувшие сутки рост составил еще шесть единиц с 2 202 до 2 208.Не меняется уже двое суток коэффициент распространения инфекции COVID-19. По данным Роспотребнадзора на 23 мая, он вновь составил 0,98. Данная цифра ниже единицы, а это означает, что ситуация с заболеваемостью не является критической. Однако если этот показатель продолжит расти, то власти могут задуматься об усилении ограничительных мер.Напомним, за весь период пандемии на территории Ростовской области коронавирусом заразились уже 92 337 человек. Из них около 90% смогли побороть инфекцию и вернуться к привычной жизни.