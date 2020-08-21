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В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом

В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом
В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное правительство.

По состоянию на 23 августа коэффициент распространения COVID-19 снова достиг единицы, а показатель заболевших на 100 тысяч населения равен 378.

Регион находится на третьем этапе послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии вируса COVID-19. В августе для жителей Ростовской области уже стали доступны все аквапарки, аттракционы, кафе, рестораны и столовые. Возобновили работу экскурсий группами не более 25 человек.

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