В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом

В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 23 августа коэффициент распространения COVID-19 снова достиг единицы, а показатель заболевших на 100 тысяч населения равен 378.Регион находится на третьем этапе послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии вируса COVID-19. В августе для жителей Ростовской области уже стали доступны все аквапарки, аттракционы, кафе, рестораны и столовые. Возобновили работу экскурсий группами не более 25 человек.