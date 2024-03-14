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В Ростовской области смогут сдавать жилье посуточно только ИП или самозанятые

В Ростовской области смогут сдавать жилье посуточно только ИП или самозанятые
В Ростовской области смогут сдавать жилье посуточно только ИП или самозанятые. Во втором чтении Госдумой был принят законопроект, который будет регулировать деятельность всех желающих собственников сдать свои квартиры в аренду. В 2024 году арендодателя ожидают новые правила сдачи жилья.

По законопроекту запрещено сдавать квартиры посуточно без счётчиков на воду и электричество. Кроме того, собственнику будет необходимо оформить индивидуальное предпринимательство или самозанятость. Хозяину квартиры нужно договариваться с соседями. Он должен будет спросить разрешение на возможную сдачу квартиры посуточно.

Из-за изменений цена аренды повысится, потому что собственнику придется выплачивать налог за ИП по упрощенной системе налогообложения в размере 6% от выручки и делать отчисления в Соцфонд или зарегистрироваться самозанятым и платить 4%, если выручка не превышает 2,4 млн рублей в год.

По мнению ростовского агента по недвижимости Марии Седенковой, данный законопроект сделает рынок краткосрочной аренды жилого помещения более прозрачным и контролируемым.

- Поначалу собственники озадачатся этой проблемой, потом будут искать пути обхода согласования аренды их собственной недвижимости с соседями, - рассказала риелтор. - Если гайки будут закручены туго, те, кто смог пройти согласование с соседями, на порядок увеличат стоимость оказываемой ими услуги.

Сейчас сказать, насколько увеличится цена аренды на квартиру посуточно, трудно.

Если же собственник жилья проигнорирует новые правила законопроекта, то он может попасть под статью о «Незаконном предпринимательстве». В таком случае хозяину квартиры грозят штраф до трехсот тысяч рублей либо арест сроком на шесть месяцев.
Фото: Ростов ру
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