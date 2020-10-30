В Ростовской области скончался экс-глава Веселовского района, болевший коронавирусом
Глава Веселовского района Ростовской области, болевший коронавирусом, скончался. Об этом во время брифинга рассказал губернатор донского региона Василий Голубев.
Как стало известно, Вениамин Антонов заразился коронавирусом. К сожалению, врачам не удалось его спасти. Вениамин Александрович скончался 1 ноября на 71-м году жизни.
Вениамин Антонов родился в 1949 году в хуторе Мартыновка Тарасовского района. После окончания средней школы поступил в Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства, который окончил в 1971 году, получив диплом инженера-механика.
В 1974 году он был избран первым секретарём Миллеровского райкома комсомола. Через пять лет он был назначен директором совхоза «Миллеровский».
В 1991 году его назначили главой администрации Весёловского района, где он проработал до 2001 года.
С августа 2001 года Антонов занял пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
C 2005-го его снова назначили главой Веселовского района, он работал вплоть до 2015 года. После этого ушел на пенсию.
Вениамин Антонов награждён медалью «За трудовое отличие», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Напомним, в этот же день регион лишился и главы Матвеево-Курганского района. Александр Рудковский также болел новой инфекцией. Спустя несколько недель болезни Александр Анатольевич скончался.