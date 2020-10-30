Умер глава администрации Матвеево-Курганского района, болевший коронавирусом

В Ростовской области умер глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский. Об этом Rostov.ru сообщил собственный источник 1 ноября.Как стало известно, Александр Анатольевич заразился коронавирусом несколько недель назад. Также опасный вирус выявили и у членов семьи главы администрации.Несмотря на все усилия врачей, спасти Александра Рудковского не удалось. Точную причину смерти установит экспертиза.Родные главы продолжают бороться с опасной инфекцией.Кто будет исполнять обязанности главы администрации Матвеево-Курганского района, пока неизвестно.Александр Рудковский был главой администрации Матвеево-Курганского района более 10 лет. Он родился в 1966 году в Минской области. В 1974 году переехал в Донецкую област, где пошел в 1 класс. В 1984 году окончил десять классов этой же школы. В этом году поступил на I курс Таганрогского пединститута, но был призван в армию.В июне 1990 года окончил обучение и по ходатайству Матвеево-Курганского отдела образования был направлен в район для работы на должность директора Григорьевской СШ. В 2000 году был назначен председателем Екатериновского сельсовета. Спустя пять лет он был избран Главой Екатериновского сельского поселения.В 2010 году был избран Главой Матвеево-Курганского района.