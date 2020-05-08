В Ростовской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
На Дону статистика смертей от коронавируса пополнилась ещё одним случаем. Об этом 13 мая сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального правительства, 25-й жертвой COVID-19 стал 31-летний житель города Зверево. У мужчины были хронические заболевания, кроме того, он поздно обратился за медицинской помощью.
По словам Татьяны Быковской, среди умерших - 12 женщин и 13 мужчин.
- Все пациенты имели хронические заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические патологии, - пояснила министр. – Среди умерших также были пациенты, употреблявшие наркотики, и ВИЧ-инфицированные.
Среди умерших пять человек - в возрасте от 31 до 49 лет, 12 - в возрасте от 50 до 69 лет, шесть пациентов находились в возрастной категории от 70 до 89 лет и два дончанина – старше 90 лет.
Добавим, что, по данным на 13 мая, в Ростовской области зарегистрировано 2 033 случая заражения коронавирусной инфекцией. В тяжёлом состоянии находятся 33 человека, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.