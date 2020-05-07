В Ростовской области ещё три человека скончались от коронавируса

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На Дону число жертв коронавируса увеличилось до 19. За последние сутки причина смерти от COVID-19 подтверждена у трёх пациентов.По данным Роспотребнадзора на 9 мая, среди умерших за последние сутки - трое мужчин. Скончались 65-летний житель Ремонтненского района, 69-летний пациент из Егорлыкского района и 64-летний шахтинец. Во всех трёх случаях пациенты имели сопутствующие заболевания. Житель Ремонтненского района, помимо этого, поздно обратился за медицинской помощью.Как сообщалось ранее, за сутки число случаев заражения в Ростовской области увеличилось до 1 674. За последние сутки диагноз подтверждён у 80 человек. Уже третий день прирост заражённых держится на одном уровне.Из 80 новых заболевших 37 человек - в возрасте от 18 до 45 лет, 27 пациентов - в возрасте от 46 до 65 лет. Семь случаев приходится на возраст от 66 до 79 лет, три человека старше 80 лет. Шесть из 80 заразившихся – дети.