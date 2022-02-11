В Ростовской области штамм «омикрон» выявили у 90% заболевших коронавирусом

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В Ростовской области увеличилось число людей, заболевших «омикроном» коронавируса. По данным на 15 февраля, за последние три недели медики выявили этот штамм в 90% случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.По словам Евгения Ковалева, «омикрон» продолжает наступать по всем направлениям. Однако остались и единичные случаи выявления штамма «дельта». И в этих случаях болезнь протекает так же тяжело, как и раньше. В связи с этим ослабления ограничений можно не ждать в ближайшее время.Главный санврач Ростовской области отметил, что сейчас основной задачей является готовность госпиталей и работа по профилактике распространения опасной инфекции.