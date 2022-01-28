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Евгений Ковалев: Больше 50% заболевших омикроном коронавируса выявили в Ростове

Евгений Ковалев: Больше 50% заболевших омикроном коронавируса выявили в Ростове

Главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев рассказал о том, что штамм омикрон активно вытесняет дельта-вирус, преобладая практически по всей области. Об этом он заявил 1 февраля на очередном заседании оперштаба по противодействию COVID-19.

- Сейчас можно отметить, что практически во всех территориях Ростовской области инициативу перехватил омикрон-штамм. Рост действительно приличный, хотя степень тяжести значительно меньше, - отметил Евгений Ковалев.

По его словам, наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове - 265 из 418. Далее идут Аксайский район с 34 положительными ПЦР-тестами, Орловский район - 11. В Новочеркасске и Азовском районе - по 10 инфицированных омикроном жителей.

Омикрон - южноафриканский штамм коронавирусной инфекции, который выявили в ноябре прошлого года. Этот штамм распространяется намного быстрее, а степень тяжести намного меньше. Омикрон выявили в десятках стран по всему миру.
Фото: Яндекс.Новости
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