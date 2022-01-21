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Число заболевших «омикроном» коронавируса в Ростовской области подскочило до 173

Число заболевших «омикроном» коронавируса в Ростовской области подскочило до 173
В Ростовской области число случаев заражения «омикроном» короанвируса достигло 173 человек. Об этом 24 января в ходе заседания оперштаба рассказал главный санврач региона Евгений Ковалев.

По словам руководителя донского Роспотребнадзора, новый штамм выявили в 28 муниципалитетах. Большинство зараженных (108) - ростовчане. На территории Батайска заболели 12 человек, в Азовском районе - восемь, в Егорлыкском - шесть, в Мясниковском - пять.

- По сравнению с другими волнами коронавируса выявляемость более высокая, - отметил Евгений Ковалев. - Превалируют взрослые, но и среди детей число инфицированных нарастает.

За последнюю неделю на Дону «дельту» подхватили 53% инфицированных, а 47% - «омикрон». Однако в Ростове зараженных новым штаммом оказалось намного больше - 65% всех заболевших.
Фото: РИА Новости.
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Теги: коронавирус в Ростовской области Роспотребнадзор Ростовской области

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