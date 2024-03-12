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В Ростовской области школьники помогли пропавшей бабушке вернуться домой

В Ростовской области школьники помогли пропавшей бабушке вернуться домой
В Каменске-Шахтинском Ростовской области дети помогли потерявшейся бабушке вернуться домой. Удивительная история спасения пенсионерки произошла 9 марта. Информацию об этом сообщили волонтеры «Островка безопасности».

В тот день ребята гуляли на улице и увлеченно беседовали. В ходе разговора их внимание привлекла бабушка, она была дезориентирована и горько рыдала. Дети поняли, что пенсионерке нужно помочь, и решили узнать, что случилось. Расстроенная женщина сказала, что потерялась.

Недолго думая, дети отвели бабушку к «Островку безопасности» в одном из магазинов города. Они сообщили о случившемся администратору, а тот позвонил волонтерам.

Родственников быстро отыскали. Выяснилось, что сын пропавшей везде ее искал и переживал за ее здоровье. Случилось настоящее чудо, детям удалось восстановить семью. Узнав радостные новости, сын приехал на место, поблагодарил ребят и забрал маму домой. После этого маленькие герои вернулись к своим семьям.
Фото: Островок безопасности.
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