В Ростовской области школьники помогли пропавшей бабушке вернуться домой

Фото: Островок безопасности.

В Каменске-Шахтинском Ростовской области дети помогли потерявшейся бабушке вернуться домой. Удивительная история спасения пенсионерки произошла 9 марта. Информацию об этом сообщили волонтеры «Островка безопасности».В тот день ребята гуляли на улице и увлеченно беседовали. В ходе разговора их внимание привлекла бабушка, она была дезориентирована и горько рыдала. Дети поняли, что пенсионерке нужно помочь, и решили узнать, что случилось. Расстроенная женщина сказала, что потерялась.Недолго думая, дети отвели бабушку к «Островку безопасности» в одном из магазинов города. Они сообщили о случившемся администратору, а тот позвонил волонтерам.Родственников быстро отыскали. Выяснилось, что сын пропавшей везде ее искал и переживал за ее здоровье. Случилось настоящее чудо, детям удалось восстановить семью. Узнав радостные новости, сын приехал на место, поблагодарил ребят и забрал маму домой. После этого маленькие герои вернулись к своим семьям.