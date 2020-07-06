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В Ростове разыскивают родственников потерявшейся пенсионерки

В Ростове разыскивают родственников потерявшейся пенсионерки
Родственников потерявшейся женщины разыскивают в Ростове. Пенсионерку нашли на улице 7 июля прохожие. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Ростовчанка представилась Музой Лесняк. По её словам, ей 81 год. Женщина не помнит, где живёт. Но она сообщила, что у неё есть 55-летняя дочь Наталья.
- Пенсионерку отвезли в больницу и вызвали полицию, - рассказали в поисковом отряде.

Волонтёры просят горожан помочь им разыскать родственников горожанки. Всех, кто узнал Музу Лесняк и знает её семью, просят по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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