В Ростове разыскивают родственников потерявшейся пенсионерки

Родственников потерявшейся женщины разыскивают в Ростове. Пенсионерку нашли на улице 7 июля прохожие. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».Ростовчанка представилась Музой Лесняк. По её словам, ей 81 год. Женщина не помнит, где живёт. Но она сообщила, что у неё есть 55-летняя дочь Наталья.Волонтёры просят горожан помочь им разыскать родственников горожанки. Всех, кто узнал Музу Лесняк и знает её семью, просят по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.