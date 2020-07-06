В Ростове нашли родственников потерявшейся 81-летней женщины
В Ростове-на-Дону нашли родственников потерявшей 81-летней женщины. О том, что пенсионерка вернулась домой, сообщили 8 июля в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».
Напомним, Музу Лесняк нашли на улице 7 июля. По словам ростовчанки, она не помнила, где живет. Ее отвезли в больницу и вызвали полицию. Единственное, что знала женщина, – у нее есть 55-летняя дочь Наталья. Волонтеры принялись искать семью пенсионерки.
Почти сутки Муза провела в больнице, пока поисковики не сообщили радостные известия – родственники были найдены. Теперь женщина чувствует себя хорошо и вернулась домой.