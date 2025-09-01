Новости
Ростов в ближайшие сутки накроет мощная магнитная буря

В ближайшие сутки на Ростов обрушится мощная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Ранее уже сообщалось о бурях в начале сентября. В первый осенний день ближе к полуночи магнитосфера будет возбужденной. На следующий день, 2 сентября, она достигнет своего пика – балла G3 (сильная буря). Вплоть до 3 сентября буря будет продолжаться.

Метеозависимым людям в этот период нужно позаботиться о своем здоровье. Лучше сократить как физические, так и умственные нагрузки, а также прием вредной пищи.

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
