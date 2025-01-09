В Ростовской области установят четыре новых речных причала

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области появятся четыре новых причала на берегу реки Дон. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.Ростовская судоходная пассажирская компания «Дон» объявила тендер на поиск подрядчика, который займётся строительством новых причалов. Они будут установлены в городе Семикаракорск, станицах Старочеркасская, Пухляковская и Романовская.Согласно документации, будущие причалы будут плавучими и изготовленными из металла. Их установят на закольных сваях. Они предназначены для швартовки судов типа «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р».На реализацию проекта компания выделяет 160 миллионов рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 января. Результаты станут известны на следующий день.