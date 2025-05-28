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В Ростовской области зарегистрированы новые случаи заболевания КГЛ и лихорадкой Ку

В Ростовской области зарегистрированы новые случаи заболевания КГЛ и лихорадкой Ку

В Ростовской области зарегистрированы новые случаи инфицирования Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и лихорадкой Ку. Согласно информации, предоставленной региональным управлением Роспотребнадзора, заражение произошло из-за укусов клещей и при контакте с животными в процессе ухода за ними.

Случаи КГЛ были зафиксированы в нескольких районах, включая Дубовский, Песчанокопский, Красносулинский и Мартыновский. В Сальском и Песчанокопском районах впервые в текущем году выявлены случаи заражения лихорадкой Ку.

Лихорадка Ку представляет собой бактериальную инфекцию, поражающую множество внутренних органов. Для нее характерны внезапное повышение температуры тела, интенсивные головные боли, ощущение озноба, боли в суставах и мышечной ткани, а также в некоторых случаях – тошнота и рвота.

Источником заражения лихорадкой Ку может быть как мелкий, так и крупный рогатый скот.
Фото: Дондей
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