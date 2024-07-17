Фото: Роспотребнадзор РО

В Ростовской области с начала сезона от укусов клещей пострадали почти пять тысяч человек. Такие данные были предоставлены региональным Роспотребнадзором на 16 июля.За медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 4 922 человека, в том числе 1 870 детей в возрасте до 14 лет. В регионе также были зафиксированы случаи опасных инфекционных заболеваний, передающихся через укусы клещей.Так, были зарегистрированы случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) в Сальске, Волгодонске, а также Сальском, Орловском, Зимовниковском, Заветинском, Пролетарском, Целинском и Волгодонском районах. Лихорадку Ку обнаружили в Ростове-на-Дону, Ремонтненском, Заветинском, Дубовском, Пролетарском, Сальском и Орловском районах.Также были выявлены случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), которые были зафиксированы в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Зверево, Каменске-Шахтинском и Орловском районе.Стоит отметить, что с каждой неделей растёт число людей, обратившихся за медицинской помощью после укусов клещей. На прошлой неделе за помощью обратились 4 777 жителей региона.