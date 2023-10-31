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В Ростовской области начались перебои в работе телерадиосигнала

В Ростовской области начались перебои в работе телерадиосигнала
В Ростовской области наблюдаются перебои с телерадиосигналом. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Отключения сигнала начались 30 октября с 11:00 до 17:00 в Титовке (Миллеровский район). На следующий день с 10:00 до 16:00 перебои в вещании стоит ожидать в Ефремовке (Неклиновский район).

А с 31 октября по 3 ноября отключения пройдут в Орловском (Орловский район) не более трех часов в один из дней. Массовые перебои будут и 2 ноября в Мирном (Егорлыкский район).

Временные неудобства связаны с профилактическими или другими плановыми работами на станции.
Фото: Rostov.ru
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