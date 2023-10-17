В Ростовской области с 17 октября будет пропадать телерадиосигнал

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области в ближайшие сутки пропадет телерадиосигнал. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.Перебои с вещанием стоит ожидать 17 октября. С 10:00 до 19:00 сигнал может пропасть в Таганроге. На следующий день с 11:00 до 17:00 телевизоры и радио не будут работать в Семикаракорске (Семикаракорский район), а с 8:00 до 17:00 – в городе Шахты. Также отключения пройдут 19 октября с 11:00 до 17:00 в Красном Сулине (Красносулинский район) и с 10:00 до 19:00 – в городе Новочеркасске. Временные меры связаны с профилактическими и другими плановыми работами в сети.Кроме того, сигнал будет пропадать из-за усиленного электромагнитного излучения Солнца. Перебои ожидаются с 17 по 21 октября на объектах Ростовского ОРТПЦ. В 10:51 сигнал пропадет на 11 минут и в 11:33 – на пять минут.